வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை: தேக்கடிக்கு இரண்டாமிடம்
வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை: தேக்கடிக்கு இரண்டாமிடம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:24 PM
கம்பம்: வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் விரும்பி கேரளா வருகையில் கொச்சி முதலிடத்தையும், தேக்கடி இரண்டாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளது என தகவல் கேரள சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் வெளியிட்டுள்ளது.
அதில் கூறியிருப்பதாவது: கடந்த 2025- –26 ல் கேரளாவிற்கு வருகை தந்த வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளில் கொச்சிக்கு 1,98,202 பேர் வந்து அந்த நகரம் முதலிடம் பெற்றுள்ளது. 2வது இடம் பெற்ற தேக்கடிக்கு 79,736 பேர்கள் வந்துள்ளனர். 72,407 பேர்களுடன் திருவனந்தபுரம் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது. 67,744 பேர்களுடன் மூணாறு நான்காவது இடத்தை பெற்றுள்ளது. மொத்தம் 8 லட்சத்து 21 ஆயிரத்து 999 சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தந்து 7 ஆயிரத்து 382 கோடி ரூபாய் கேரளாவில் செலவழித்துள்ளனர்.
வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் குமரகம், ஆலப்புழா, கோழிக்கோடு, குட்ட நாடு, வர்கலா, மாராடு போன்ற பகுதிகளை விரும்பி பார்த்துள்ளனர். இந்த நிதியாண்டில் இன்னமும் கூடுதலான வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை கவர்வதற்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகள் குறிப்பாக ஆயுர்வேத சிகிச்சை பற்றி விரிவாக விளக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.