UPDATED : நவ 18, 2026 11:17 PM
ADDED : நவ 18, 2026 03:30 PM
கம்பம்: கம்ப மெட்டு மலையடிவாரத்தில் இரை தேடி வந்த கடமான் வழி தவறி வேலிக்குள் சிக்கி கொண்டது. இதனை வனம் மற்றும் தீயணைப்பு துறையினர் மீட்டு வனப்பகுதிக்குள் விட்டனர்.
கம்பமெட்டு வனப்பகுதியில் கடமான், காட்டு பன்றிகள், நரிகள்,செந்நாய்கள் அதிகளவில் உள்ளன. கடமான்கள் மற்றும் காட்டு பன்றிகள் தினமும் கம்பமெட்டு மலையடிவாரத்தில் இரை தேடி மணி கட்டி ஆலமரம், புதுக்குளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு வருகிறது. மலையடிவாரத்தில் மானாவாரி நிலங்கள் மற்றும் தோப்புகளில் உள்ள பயிர்களை சாப்பிட்டு செல்லும். ஒன்றிரண்டு வழி தவறி ஊருக்குள் வந்து விடும். நேற்று முன்தினம் காலை 3 வயதுடைய ஆண் கடமான் ஒன்று காட்டுப் பள்ளிவாசல் ரோட்டிற்கு வந்து அங்குள்ள தனியார் பட்டாசு ஆலை வேலிக்குள் சிக்கி கொண்டது.
தகவலின் பேரில் கம்பம் தீயணைப்பு அலுவலர் வீரபத்ரன் தலைமையில் தீயணைப்பு வீரர்களும். வனத்துறையினரும் மானை மீட்க முயன்றனர். மிரண்டு போன மான் ஓடி புதருக்குள் சிக்கி கொண்டது. சற்று நேரம் இளைப்பாற விட்ட வனத்துறையினர் பாத்திரம் ஒன்றில் தண்ணீர் வைத்தனர். தண்ணீரை அருந்திய மானை மீட்ட வனத்துறையினர், கம்பமெட்டு வனப்பகுதிக்குள் விட்டனர். மிரண்டு ஓடிய போது மானின் ஒரு கொம்பு உடைந்தது.