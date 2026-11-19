UPDATED : நவ 18, 2026 07:28 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:25 PM
தேனி: மேகமலை, வருஷநாடு உள்ளிட்ட 98 கிராமங்கள் மேகமலை புலிகள் காப்பக எல்லைக்குள் இருப்பதாக புலிகள் காப்பக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். மேலும் அங்கு வசிக்கும் மக்களை வெளியேற்ற உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணையில் உள்ள நிலையில் மஞ்சனுாத்து சோதனை சாவடியில் கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க செல்லும் ஆம்புலன்ஸ்களுக்கு வனத்துறையினர் அனுமதி அளிப்பதில்லை. இதனால் கால்முறிவு, சினை மாடுகளுக்கு அவசர சிகிச்சை அளிக்க முடியவில்லை என அரசரடி உள்ளிட்ட கிராமத்தினர் கூறுகின்றனர்.
கால்நடைத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘மஞ்சனுாத்து சோதனை சாவடியில் கால்நடைகளுக்கான ஆம்புலன்சு தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறது. டாக்டர்கள், தடுப்பூசி, மருந்து பெட்டிகளுடன் சோதனை சாவடியில் இருந்து நடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. கால்நடை ஆம்புலன்சுகளுக்கு வனத்துறை அனுமதி அளிக்க வேண்டும்,’ என்றார்.