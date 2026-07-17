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﻿ மக்களை அச்சுறுத்திய புலியை பிடிக்க வனத்துறை அதிரடிப்படை வருகை

﻿ மக்களை அச்சுறுத்திய புலியை பிடிக்க வனத்துறை அதிரடிப்படை வருகை

ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:36 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:36 AM

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கூடலுார்: வண்டிப்பெரியாறில் மக்களை அச்சுறுத்தி வந்த புலியை பிடிக்க சிறப்பு பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையின் அதிரடிப்படையினர் வண்டிப் பெரியாறில் முகாமிட்டுள்ளனர்.

கேரளா வண்டிப்பெரியாறு அருகே கிராம்பி, அரணக்கல் எஸ்டேட் பகுதியில் புலி நடமாட்டம் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.

இதனால் அப்பகுதி மக்கள் தோட்ட தொழிலாளர்கள் கடந்த சில நாட்களாக அச்சத்தில் உள்ளனர். மேலும் வனத்துறையினரால் வைக்கப்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராவிலும் புலி உருவம் நடமாடுவது உறுதி செய்யப்பட்டது. மேலும் அப்பகுதி மக்கள் புலியை நேரில் பார்த்ததாக வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். ஏற்கனவே வனத்துறையினரால் புலியைப் பிடிக்க இரண்டு முறை கூண்டு வைக்கப்பட்டது. அதில் ஒரு முறை கூண்டில் சிறுத்தை சிக்கியது. இந்நிலையில் மீண்டும் கூண்டு வைத்து புலியை பிடிக்கும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இருந்த போதிலும்தொழிலாளர்கள் தேயிலைத் தோட்டங்களுக்கு அச்சத்தில் செல்ல முடியாமல் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வந்த நிலையில் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்திருந்தனர்.

இந்நிலையில் புலியை மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிப்பதற்காக வயநாட்டில் இருந்து சிறப்பு பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையின் விரைவு அதிரடிப்படையினர் வண்டிப்பெரியாறில் முகாமிட்டுள்ளனர். புலி நடமாடும் பகுதியை கண்டறிந்து கூண்டு அமைத்து அப்பகுதியில் ரகசியமாக தங்கியுள்ளனர். மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்க சிறப்பு அனுமதியை வனத்துறை உயரதிகாரிகள் வழங்கியுள்ளனர்.

மேலும் தோட்டப்பகுதிகளில் ட்ரோன்கள் மூலம் கண்காணிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதனால் விரைவில் புலியைப் பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் சற்று நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.

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