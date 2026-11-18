/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மேகமலை பகுதியில் நவ. 21 ல் வன கிராம சபை கூட்டம்
UPDATED : நவ 15, 2026 05:02 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:00 PM
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தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் கடமலைகுண்டு மயிலாடும்பாறை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்டு மேகமலை வன கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த கிராமங்களில் வன உரிமை சட்டம் 2006ன் கீழ் வன உரிமைகளை கோருவதற்காக நவ., 21ல் காலை 11:00 மணிக்கு வன கிராம சபை கூட்டம் நடக்கிறது.
கூட்டம் ஆத்தங்கரைபட்டி, கண்டமனுார், எட்டப்பராஜபுரம், துரைச்சாமிபுரம், கடமலைக்குண்டு, மந்திச்சுனை மூலக்கடை, மேகமலை, முத்தலாம்பாறை, மயிலாடும்பாறை, நரியூத்து, பாலுாத்து, முறுக்கோடை, பொன்னன்படுகை, சிங்கராஜபுரம், வருஷநாடு, தும்மக்குண்டு, தங்கம்மாள்புரம் ஆகிய உட்கடை கிராமங்களில் நடக்கிறது. கூட்டத்தை பி.டி.ஓ.,க்கள், துணை பி.டி.ஓ.,க்கள் நடத்த உள்ளனர். அப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பங்கேற்று பயனடையுமாறு கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.