﻿ தமிழகத்திற்கு எதிராக கேரள முன்னாள் அமைச்சர்கள்

ADDED : ஆக 09, 2026 05:30 AM
மூணாறு: முல்லைபெரியாறு அணை பிரச்னையில் கேரள முன்னாள் அமைச்சர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
முல்லைபெரியாறு அணை பிரச்னை தொடர்பாக இடுக்கி மாவட்டத்தில் வசிக்கும் கேரளா காங்கிரஸ் (எம்) பிரிவைச் சேர்ந்த முன்னாள் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ரோஷி அகஸ்டின், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்டைச் சேர்ந்த முன்னாள் மின்துறை அமைச்சர் எம். எம். மணி ஆகியோர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
முன்னாள் அமைச்சர் ரோஷி அகஸ்டின் கூறுகையில், முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் 152 அடியாக உயர்த்தப்படும் என தமிழகத்தின் வாதத்தை அங்கீகரிக்க இயலாது. ஆரம்பம் முதல் தமிழகத்திற்கு தேவையான தண்ணீரை உறுதி செய்து புதிய அணை கட்ட வேண்டும் என்பது கேரளாவின் நோக்கமாகும். மக்களின் பாதுகாப்பு மிகவும் முக்கியம்.
அதனை கடந்த இடது சாரி அரசும் கடை பிடித்த நிலையில், புதிய அணை கட்டுவதற்கு அனைத்து பட்ஜெட்களிலும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டன. முல்லைபெரியாறு அணை விவகாரத்தில் தமிழகம் அனுசரித்து செல்ல வேண்டும்.
அணையின் நீர்மட்டம் 142 அடியாக உயர்த்தப்பட்ட பிறகு 2018, 2019 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட பேரழிவுகளை நீதிமன்றங்கள் நேரில் கண்டன. அதனால் அப்பிரச்னையில் அரசு மிகவும் கவனமுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. கேரளாவை பொறுத்தவரை முல்லை பெரியாறு அணை விவகாரத்தை அரசியலாக்காமல் அனைத்து தரப்பினர், அரசியல் கட்சியினர் மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் புதிய அணை, தமிழகத்திற்கு தேவையான தண்ணீர் என்ற தீர்மானத்துடன் உள்ளனர். அதற்கு தமிழகம் ஒத்துழைக்க வேண்டும். இதே கருத்தை உச்ச நீதிமன்றமும் கூறியது என்றார்.
முன்னாள் அமைச்சர் எம்.எம்.மணி கூறுகையில், முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர் மட்டத்தை 152 அடியாக உயர்த்துவதை கேரள அரசு அனுமதிக்க தேவையில்லை. தற்போது அணையின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
அதே போல் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் வழங்க வேண்டும். அணையின் நீர்மட்டத்தை உயர்த்தும் பட்சத்தில் இடுக்கி அணைக்கு நீர் வரத்து குறைந்து மின் உற்பத்திக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டு பல்வேறு பிரச்னைகள் ஏற்படும்.
அதனால் தமிழக அரசு எடுக்கும் தீர்மானத்தை கேரள அரசு அங்கிகரிக்க தேவையில்லை. அணையை பலப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டும். மாறாக அணையின் நீர் மட்டத்தை உயர்த்தி தண்ணீர் தேக்க முயற்சிப்பது கேரளாவில் நடக்காது. தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் கொடுப்பதில் எவ்வித எதிர்ப்பும் இல்லை. முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு அல்ல வேறு எந்த அரசு வந்தாலும் நீர் மட்டத்தை உயர்த்த அனுமதிக்க இயலாது. நீர் மட்டத்தை உயர்த்துவதை முதல்வர் விஜய் தலைமையான அரசு உட்பட யாராக இருந்தாலும் தடுப்போம் என்றார்.
தேவிகுளம், உடும்பன்சோலை, பீர்மேடு தாலுகாக்களை தமிழகத்துடன் இணைப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு அவரது 'ஸ்டைலில்' மிகவும் மோசமான வார்த்தைகளால் பதிலளித்தார்.