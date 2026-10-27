விவசாய சங்க முன்னாள் தலைவர் காலமானார்: முல்லைப்பெரியாறு அணை உரிமை வழக்கு தொடுத்தவர்
விவசாய சங்க முன்னாள் தலைவர் காலமானார்: முல்லைப்பெரியாறு அணை உரிமை வழக்கு தொடுத்தவர்
UPDATED : அக் 27, 2026 12:48 AM
ADDED : அக் 27, 2026 12:48 AM
கம்பம்: முல்லைப் பெரியாறு அணை உரிமை தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் முதலில் வழக்கு தொடுத்த ஐந்து மாவட்ட விவசாய சங்க முன்னாள் தலைவர் அப்பாஸ் 99, நேற்று காலமானார்.
ஐந்து மாவட்ட விவசாயிகள் சங்க முன்னாள் தலைவர் அப்பாஸ். கம்பம் வாவேர் பள்ளிவாசல் ஜமாத் தலைவராகவும் இருந்தார்.
இவரது மனைவி ரோஜா ஏற்கனவே காலமாகிவிட்டார். இவர்களுக்கு இரு மகன்கள், ஒரு மகள் உள்ளனர். 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முல்லைப் பெரியாறு அணை தொடர்பான போராட்டங்களை முன்னின்று நடத்தி உள்ளார். உச்சநீதிமன்றத்தில் முதன் முதலாக முல்லைப் பெரியாறு அணை தொடர்பான வழக்கை தொடுத்தவர்.
பென்னிகுவிக் பேரன்களை முதன் முதலில் சந்தித்து உரையாடியுள்ளார். சில ஆண்டுகளாக உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் நேற்று காலை 9:00 மணிக்கு காலமானார்.
இவரது உடல் அடக்கம் இன்று மதியம் 4:00 மணிக்கு கம்பம் வாவேர் பள்ளிவாசலில் நடைபெறுகிறது. அவரது உடலுக்கு வைகோ நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
எம்.எல்.ஏ. ஜெகநாத் மிஸ்ரா, ம.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் ராமகிருஷ்ணன், விவசாய சங்க நிர்வாகிகள்,அரசியல் கட்சியினர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.