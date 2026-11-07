/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/குப்பை கொட்ட இடமின்றி நான்கு ஊராட்சிகள் தவிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:24 PM
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உத்தமபாளையம்: குப்பை கொட்டும் இடத்தில் கல்லூரி கட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதால் நான்கு ஊராட்சிகள் இடமின்றி திண்டாடி வருகின்றனர்
உத்தமபாளையம் ஒன்றியதில் கோகிலாபுரம், ஆனைமலையன்பட்டி, ராயப்பன்பட்டி, அணைப்பட்டி ஆகிய நான்கு ஊராட்சிகள் குப்பை கொட்ட இடமின்றி ராயப்பன்பட்டி சண்முகா நதி அணை அருகில், அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் கொட்டி வருகின்றனர். சமீபத்தில் தமிழக அரசு கம்பம் சட்டசபை தொகுதியில் அரசு கலைக் கல்லூரி துவக்க அனுமதி வழங்கி உள்ளது. இந்த கல்லூரி கட்ட இடத் தேர்வு நடந்து வருகிறது. இதில் நான்கு ஊராட்சிகளும் குப்பை கொட்டி வரும் இடத்தை தேர்வு செய்ய முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இதனால் நான்கு ஊராட்சிகளும் எங்கே குப்பைகளை கொட்டுவது என தவிக்கின்றன.