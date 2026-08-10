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பயன்படுத்தாத வங்கி கணக்குகள் மூலம் மோசடி: போலீசார் எச்சரிக்கை

பயன்படுத்தாத வங்கி கணக்குகள் மூலம் மோசடி: போலீசார் எச்சரிக்கை

UPDATED : ஆக 09, 2026 07:46 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 07:43 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 07:46 PM ADDED : ஆக 09, 2026 07:43 PM

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தேனி:பல ஆண்டுகள் பயன்படுத்தாத வங்கி கணக்குகளை 'ஹேக்' செய்து ஆன்லைன் மோசடிக்கு பயன்படுத்துவதாக சைபர் கிரைம் போலீசார் எச்சரிக்கின்றனர்.

தேனி மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசார் கூறுகையில், பொதுமக்கள் பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தாத, அலைபேசி எண்களை இணைக்காத வங்கி கணக்குகள் தேவை இல்லை என்றால்,வங்கிக்கு தகவல் தெரிவித்து கணக்கை முடக்க வேண்டும். பயன்படுத்தாத வங்கி கணக்குகளை சைபர் குற்றவாளிகள் குறிவைத்து மோசடிகளுக்கு பயன்படுத்துகின்றனர். அலைபேசி எண்கள் இணைக்காத வங்கி கணக்குகளில் மோசடியாக அலைபேசி எண்களை இணைத்து ஆன்லைன் மோசடிகளுக்கு பயன்படுத்துகின்றனர்.

சில நேரங்களில் குற்றவாளிகளை தேடி செல்லும் போது, பயன்படுத்தாத வங்கி கணக்குகளை பொதுமக்களுக்கு தெரியாமல் ஹேக் செய்து மோசடியில் ஈடுபடுவது தெரியவந்துள்ளது. பொதுமக்கள் தங்கள் பெயரில் எத்தனை வங்கி கணக்குகள் உள்ளது என தெரிந்து கொண்டு பயன்பாடில்லாத கணக்குகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றனர்.

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