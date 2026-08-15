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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/﻿ பங்குசந்தை முதலீட்டில் லாபம் என ஆசிரியரிடம் ரூ.34.19 லட்சம் மோசடி

﻿ பங்குசந்தை முதலீட்டில் லாபம் என ஆசிரியரிடம் ரூ.34.19 லட்சம் மோசடி

﻿ பங்குசந்தை முதலீட்டில் லாபம் என ஆசிரியரிடம் ரூ.34.19 லட்சம் மோசடி

ADDED : ஆக 14, 2026 11:22 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 11:22 PM

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தேனி: பங்குசந்தையில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என கூறி பள்ளி ஆசிரியரிடம் ரூ. 34.19 லட்சம் மோசடி செய்த கும்பலை சைபர் கிரைம் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் தாலுகா, க.புதுப்பட்டியை சேர்ந்தவர் ஆசிரியர் ராஜேஷ்கண்ணன் 52. இவருக்கு முகநுால் மூலம் கடந்த ஜன., முதல் வாரத்தில் பெண் அறிமுகமானார்.

தொடர்ந்து வாட்ஸ் ஆப் மூலம் பேசினார். அவர் கோவையில் படித்து லண்டனில் ஓட்டல் வைத்துள்ளதாக கூறி உள்ளார். அவரது உறவினர் ஒருவர் பங்குசந்தை முதலீட்டில் அதிகம் சம்பாதிப்பதாக கூறி ராஜேஷ் கண்ணனையும் முதலீடு செய்ய கூறினார். அதற்காக ராஜேஷ் கண்ணனுக்கு ஒரு இணைய பக்கத்தை பயன்படுத்த பாஸ்வேர்ட் வழங்கினர். ஜன., 17 ல் முதலில் ரூ. 10 ஆயிரத்தை முதலீடு செய்தார். இதற்கு ரூ.13,500 கிடைத்தது.

இதனை நம்பி ஜன.,18 முதல் பல வங்கி கணக்குகளுக்கு முதலீட்டு தொகை, கமிஷன் தொகை என பல தவணைகளாக அவரது வங்கி கணக்கு, குடும்ப உறுப்பினர்கள் வங்கி கணக்குகளில் இருந்து பணம் செலுத்தினார். பணத்தை திருப்பி எடுக்க முயன்ற போது கூடுதல் லாபத்துடன் மொத்தமாக எடுக்கலாம் என கூறினர்.

ஜன., 29க்குள் பல வங்கி கணக்குகளுக்கு ரூ. 34.19 லட்சத்தை செலுத்தி இருந்தார். ஆனால் பணத்தை திரும்பி எடுக்க முடியாததால் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்தார். 1930 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் புகார் அளித்தார். இதனை தொடர்ந்து தேனி சைபர் கிரைம் போலீசார் மோசடி குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.

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