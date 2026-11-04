இலவச வேட்டி, சேலை விநியோகம்

ADDED : நவ 04, 2026 04:17 PM
கம்பம்: மாவட்டத்தில் முதியோர் உதவித்தொகை பெறுபவர்களுக்கு தீபாவளியை முன்னிட்டு இலவச வேட்டி, சேலை வழங்கும் பணி இன்று (நவ.,4) துவங்கியது.
பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரேஷன் கார்டு தாரர்களுக்கு இலவச வேட்டி,சேலை வழங்கப்படும். தீபாவளி பண்டிகைக்கு முதியோர் உதவி தொகை பெறுவோருக்கு மட்டும் வழங்கப்படும். மாவட்டத்தில் முதியோர் உதவித்தொகை பெறும் ஆண்கள் 20,112, பெண்கள் 57,195 பேருக்கு வேட்டி, சேலை வழங்கப்பட உள்ளது.
இன்று தாயுமானவர் திட்டத்தில் முதியோர்களுக்கு ரேஷன் வினியோகம் நடந்தது. உடன் இலவச வேட்டி , சேலைகளும் வினியோகம் செய்யப்பட்டன. விற்பனை முனைய கருவியில் கைரேகை பதிவு செய்ய முடியாதவர்களுக்கு வி.ஏ.ஓ.,க்கள் ஒப்புதல் மூலம் வேட்டி, சேலை வழங்கப்படுகிறது.
உத்தமபாளையம் தாலுகாவில் உள்ள 39 கிராமங்களில் வி.ஏ.ஒ.,க்கள் மூலம் கைரேகை பதிய முடியாத 260 ஆண்கள், 1280 பெண்கள் என மொத்தம் 1540 பயனாளிகளுக்கு வேட்டி,சேலை வினியோகம் துவங்கியது. தேவாரத்தில் அதிகபட்சமாக வி.ஏ. ஓ.,க்கள் மூலம் 128 பெண்கள், 24 ஆண்களுக்கு வினியோகிக்கப்படுகிறது.