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நட்டாத்தி நாடார் மருத்துவமனையில் இலவச மருத்துவ முகாம்
நட்டாத்தி நாடார் மருத்துவமனையில் இலவச மருத்துவ முகாம்
UPDATED : அக் 06, 2026 10:38 PM
ADDED : அக் 06, 2026 09:06 PM
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தேனி: தேனி நட்டாத்தி நாடார் மருத்துவமனையில் குடல், வயிறு, ஜீரணமண்டல குறைபாடுகளுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அசோக்குமார் பங்கேற்று நோயாளிகளை பரிசோதித்து ஆலோசனைகள் வழங்கினார். முகாமில் பங்கேற்றவர்களுக்கு ரத்த சர்க்கரை, ரத்த கொதிப்பு உள்ளிட்ட பரிசோதனைகள் இலவசமாக மேற்கொள்ளப்பட்டது. பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்கள் அறுவை சிகிச்சை திட்டத்தில் சிகிச்சை பெற்று கொள்ளலாம். என்டோஸ்கோபி பரிசோதனை ரூ.1000 கட்டணத்தில் அடுத்த 30 நாட்களுக்குள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. முகாமை மருத்துவமனை மேலாளர் சாந்து, மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் ஷேக் பரீத் குழுவினர் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.