மலைக்கிராமத்தில் இலவச மருத்துவ முகாம்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 11:41 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:35 PM
கடமலைக்குண்டு:கண்டமனூர் வனச்சரகம் கடமலைக்குண்டு கரட்டுப்பட்டி மலை அடிவார கிராமத்தில் 35 மலைவாழ் பழங்குடியின குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர். இவர்களுக்கு மாவட்ட சிறப்பு இலக்கு படை நுண்ணறிவு பிரிவு சார்பில் நடந்த மருத்துவ முகாமில் டாக்டர்கள் சௌந்தர்யா, லிசா, செவிலியர்கள் ஜான்சிபிரபா, தெய்வமலர் ஆகியோர் மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொண்டனர்.
நோய் அதிகம் பாதித்தவர்கள் தீவிர சிகிச்சைக்காக தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். டெங்கு தடுப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. பாலிதீன், பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்க்கவும், மஞ்சப்பை பயன்படுத்தவும் வலியுறுத்தப்பட்டது. நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. முகாமிற்கு தேவையான மருந்து மாத்திரைகள் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மயக்கவியல் துறை உதவி பேராசிரியர் பெரியசாமி வழங்கினார்.