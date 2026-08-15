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அடிக்கடி சப்ளையில் தடங்கல்:துணை மின் நிலையங்கள் பராமரிப்பு தேவை

அடிக்கடி சப்ளையில் தடங்கல்:துணை மின் நிலையங்கள் பராமரிப்பு தேவை

ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM

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கம்பம், ஆக. 15

கம்பம், உத்தமபாளையம், சின்னமனூர் நகரங்களில் மின் சப்ளையில் அடிக்கடி பிரச்னை ஏற்படுவதால் துணை மின் நிலையங்களை பராமரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தேனி மாவட்டத்தில் 15 க்கும் மேற்பட்ட ஊர்களில் துணை மின் நிலையங்கள் உள்ளன. சமீப காலமாக கம்பம், உத்தமபாளையம், சின்னமனூர் நகரங்களின் மின் சப்ளையில் அடிக்கடி பிரச்னை ஏற்படுகிறது. சின்னமனூரில் பல நேரங்களில் குறைந்த அழுத்த மின் சப்ளையும் ஏற்படுகிறது. இதற்கு காரணம் துணை மின் நிலையங்களில் ஏதாவது ஒரு பழுது ஏற்பட்டு வருகிறது.

ஆனால் மாதம் ஒரு நாள் மேற்கொள்ளும் பராமரிப்பு பணியின் போது, துணை மின் நிலையங்களில் முழுமையாக பராமரிப்பு பணி பார்ப்பதில்லை மேலோட்டமாகவே நடைபெறுவதாக புகார் கூறுகின்றனர்.

பழமையான துணை மின் நிலையங்களில் பிரேக்கர்களை புதுப்பிக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

அனைத்து துணை மின் நிலையங்களில் பவர் டிரான்ஸ்பார்மர்கள், பேட்டரிகள் ஆய்வு செய்து பராமரிக்க வேண்டும். அப்போது தான் மின் சப்ளை தடங்கலின்றி இருக்கும்.

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