போதை விற்பனைக்கு மாணவர்களை கேரியர்களாக மாற்ற கும்பல் முயற்சி
போதை விற்பனைக்கு மாணவர்களை கேரியர்களாக மாற்ற கும்பல் முயற்சி
UPDATED : அக் 27, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:55 PM
கம்பம்: போதை ஊசி,மாத்திரைகளை விற்பனை செய்யும் ‘கேரியர்களாக’ பள்ளி மாணவர்களை பயன்படுத்த சமூக விரோத கும்பல் முயற்சித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியால் போதை ஊசி, மாத்திரைகள் அதிகளவில் புழக்கத்தில் உள்ளது. பெட்டிக் கடைகளில் விற்கப்படும் கூல்லிப், போதை பாக்கு விற்பனையை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. எனவே கடைக்காரர்கள் இவற்றை விற்க அஞ்சுகின்றனர். இந்நிலையில் தற்போது போதை ஊசி, போதை மாத்திரைகள் விற்க கும்பல் கவனம் செலுத்துகின்றனர்.
இதில் திர்ச்சி தகவலாக போதை மாபியா கும்பல், தற்போது பள்ளி மாணவர்களை குறி வைத்துள்ளது. முதலில் ஒரு சிலருக்கு இலவசமாக போதை வஸ்துகளை தருவது, பின் அவர்களை அடிமைப்படுத்தி, பள்ளியில் பிற மாணவர்களை இந்த பழக்கத்திற்கு உட்படுத்துவது நோக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.
ஒரு பள்ளியில் குறிப்பாக சிலரை கேரியர்களாக அதாவது ஏஜன்ட்டுகளாக மாற்ற களம் இறங்கி உள்ளனர்.
பள்ளிகளில் மாணவர்களின் நடவடிக்கையில் மாற்றத்தை கண்டு ஆசிரியர்கள்,நிர்வாகத்தினர் பெற்றோர்களுக்கு தகவல் அளித்தாலும் பலனில்லாத நிலை உள்ளது. பிள்ளைகளின் மேல் உள்ள பாசத்தில் பல பெற்றோர் கண்டிக்க மறுப்பதாக ஆசிரியர்கள் குமுறுகின்றனர். கம்பம் மணி நகரத்தில் ஒரு பாழடைந்த கட்டடத்தில் இரவில் போதை கும்பல் ஒன்று கூடுவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. போலீசார் பள்ளி மாணவர்கள் கண்காணிப்பில் களம் இறக்க வேண்டும். பள்ளி ஆசிரியர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே இதை தடுக்க முடியும் என்கின்றனர் சமூக ஆர்வலர்கள்.