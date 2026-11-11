எட்டுக்கண் பாலம் குப்பை கிடங்கானதால் சுகாதாரம் பாதிப்பு
எட்டுக்கண் பாலம் குப்பை கிடங்கானதால் சுகாதாரம் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 08:11 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:06 PM
ஆண்டிபட்டி: கொண்டமநாயக்கன்பட்டி எட்டுக்கண் பாலத்தை குப்பை கிடங்காக பயன்படுத்துவதால் சுகாதார பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
ஏத்தக்கோயில், அனுபப்பட்டி பகுதியில் இருந்து மழைக்காலத்தில் வரும் நீர் அப்பகுதி ஓடை வழியாக கொண்டமநாயக்கன்பட்டியில் உள்ள எட்டுக்கண் பாலத்தை கடந்து வைகை ஆற்றில் சேர்கிறது. எட்டுக்கண் பாலம் உள்ள பகுதி டி.ராஜகோபாலன்பட்டி, அனுப்பபட்டி, ஆண்டிபட்டி பேரூராட்சி ஆகியவற்றின் எல்லைப்பகுதியில் உள்ளது. ஆண்டிபட்டி பகுதியில் ஓட்டல், டீக்கடை, கசாப்பு, கோழிக்கறி கடைகள் வைத்திருக்கும் பலரும் கடைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுகளை வாகனங்களில் கொண்டு சென்று பாலத்தில் கொட்டி தீ வைத்து செல்கின்றனர். கழிவுகள் கலந்த குப்பையால் சுகாதார பாதிப்பு ஏற்படுவதுடன் தீ வைப்பதால் ஏற்படும் புகை பலருக்கும் மூச்சுத் திணறலை ஏற்படுத்துகிறது.
பாலத்தைக் கடந்து தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்கின்றன. வாகனங்களில் செல்பவர்களுக்கும் புகையால் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. மாவட்ட நிர்வாகம் இப்பகுதியில் கவனம் செலுத்தி, பாலத்தில் குப்பை கொட்டி தீ வைப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களை அறிவுறுத்த வேண்டும்.