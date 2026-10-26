பூண்டு வியாபாரியிடம் ரூ.1.10 லட்சம் மோசடி

UPDATED : அக் 12, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 12, 2026 07:07 PM
தேனி: பெரியகுளம் அருகே வடுகபட்டியை சேர்ந்த பூண்டு வியாபாரி குமரேசன் 33.
கடந்த மாதம், பேஸ்புக்கில் பூண்டு கொள்முதல் செய்பவர்கள் குறித்து தேடினார். அதில் கிடைத்த அலைபேசியை தொடர்பு கொண்டு பேசினார். எதிர்முனையில் பேசிய மர்மநபர், மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து 2 டன் பூண்டு அனுப்பி வைப்பதாகவும், முன்பணமாக 25 சதவீத தொகையை அனுப்பி வைக்க கூறினார். அதை நம்பி மர்மநபர் கூறிய வங்கி கணக்கிற்கு ஆன்லைனில் 2 தவணைகளாக ரூ.30 ஆயிரம் அனுப்பினார். அப்போது கூடுதலாக ரூ.50 ஆயிரம் உடனே அனுப்ப வேண்டும் எனவும் இல்லையென்றால் பூண்டு ஆர்டரை ரத்து செய்வதாக கூறினார். குமரேசன், அவர் கூறியபடி ரூ.50 ஆயிரத்தை அனுப்பினார். மொத்தம் ரூ.1.10 லட்சம் அனுப்பியும், 20 நாட்கள் ஆகியும் பூண்டு லோடு வரவில்லை. ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த குமரேசன் புகாரில் தேனி சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.