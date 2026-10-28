மேல்நிலை தொட்டி அமைக்காததால் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு: கெங்குவார்பட்டி பேரூராட்சி எம்.ஜி.ஆர்., நகரில் வசதிகள் இன்றி அவதி
மேல்நிலை தொட்டி அமைக்காததால் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு: கெங்குவார்பட்டி பேரூராட்சி எம்.ஜி.ஆர்., நகரில் வசதிகள் இன்றி அவதி
UPDATED : அக் 27, 2026 04:33 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:06 PM
தேவதானப்பட்டி: கெங்குவார்பட்டி பேரூராட்சி 12 வது வார்டில் குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டி அமைப்பதற்கு இடம் தேர்வு செய்தும் திட்டம் துவங்காமல் கிடப்பில் போட்டுள்ளதால் இப்பகுதி மக்கள் 20 நாட்களாக குடிநீர் தட்டுப்பாட்டால் தவிக்கின்றனர்.
கெங்குவார்பட்டி பேரூராட்சியில் 15 வார்டுகள் உள்ளது. இதில் 12 வது வார்டு எம்.ஜி.ஆர்., நகரில் ஆயிரம் பேர் வசிக்கின்றனர். இங்கு அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி உள்ளது. இதில் கெங்குவார்பட்டி, காமக்காபட்டி சுற்றுப்பகுதி கிராமங்களிலிருந்து 400 க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் படிக்கின்றனர். இப்பகுதி மக்கள் அடிப்படை வசதியின்றி சிரமப்படுகின்றனர். இப்பகுதி தேவைகள் குறித்து குடியிருப்போர் நலச்சச்க உறுப்பினர்கள் ராஜலட்சுமி,அமுதா,கோபிகா, லட்சுமி ,ஜெயக்கல்யாணி ஆகியோர் தினமலர் நாளிதழ் குடியிருப்போர் குரல் பகுதிக்காக பேசியதாவது:
கெங்குவார்பட்டிக்கு மஞ்சளாறு அணையின் கீழ் பகுதியில் நாகர்வலை என்ற இடத்தில் ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர் பம்பிங் செய்து 11 மேல்நிலைத் தொட்டிகள் மூலம் தினமும் 10 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இதில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவும் எம்.ஜி.ஆர்., நகர் பகுதிக்கு புதிதாக மேல்நிலைத் தொட்டி அமைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என பேரூராட்சி நிர்வாகத்திடம் பொதுமக்கள் பல முறை கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். இதற்கு பேரூராட்சி நிர்வாகம் அனுமதியளித்தது. ஆனால் இதுவரை ஆரம்ப கட்ட பணியை கூட துவங்காமல் கிடப்பில் போட்டுள்ளது. இனால் குடிநீரை 300 மீட்டர் தூரம் சென்று சுமந்து வருகிறோம்.
சாக்கடை வசதி இல்லை
வார்டில் சாக்கடை வசதி இல்லாததால் கழிவுநீர் ரோட்டில் தேங்குகிறது. இதனால் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது. சாக்கடை கழிவு நீர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்திற்குள் செல்கிறது. இவ் வார்டு துவக்கப்பகுதியான கம்பெனி தெருவில் சாக்கடை வசதி இல்லாததால் பொதுமக்கள் வீட்டின் அருகே பள்ளம் தோண்டி கழிவுநீரை விடுகின்றனர். பள்ளம் தோண்டுவதால் அருகில் உள்ள இடத்துக்காரர்கள் பிரச்னை செய்கின்றனர்.
குண்டும், குழியுமான ரோடு
எம்.ஜி.ஆர்., நகர் - அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ரோடு குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் இப்பகுதியில் உடல்நிலை சரியில்லை என்றால் ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் வர மறுக்கின்றனர். தெருவிளக்கு வசதி இல்லை. சுகாதார கேட்டினால் இரவு நேரங்களில் விஷ பூச்சிகள் நடமாட்டம் உள்ளது. மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப மகளிர் சுகாதார வளாகம் அமைக்கவில்லை. மொத்தத்தில் இந்த வார்டு புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது 20 நாட்களாக அனைத்து வார்டுகளில் குடிநீர் பிரச்னை உள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வரும் நிலையில் மாவட்ட பேரூராட்சிகள் உதவி இயக்குனர் எங்கள் பகுதிக்கு வந்து அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றனர்.