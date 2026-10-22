கணபதி சில்க்சில் தினமும் குலுக்கல் முறையில் ‘கிப்ட்’
கணபதி சில்க்சில் தினமும் குலுக்கல் முறையில் ‘கிப்ட்’
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:27 AM
தே னி – மதுரை ரோட்டில் 15 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும் கணபதி சில்க்ஸ், வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையை பெற்ற ஜவுளி நிறுவனமாக விளங்குகிறது. இந்நிறுவனத்தின் கிளைகள் சங்கரன்கோவில், கோவை (2 கிளைகள்), தேனி, வத்தலக்குண்டு மற்றும் பாலக்காடு ஆகிய ஊர்களில் செயல்பட்டு வருகின்றன. தரமான ஜவுளிகள், பல்வேறு ரகங்கள், கண்கவர் வடிவமைப்பு என குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் ஏற்ற ஆடைகளை ஒரே இடத்தில் தேர்வு செய்யும் வசதி உள்ளது.
தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு உங்கள் குடும்பத்திற்குத் தேவையான புத்தாடைகளை வாங்கி அதற்கான பரிசுகளையும் பெற்று, இந்தத் தீபாவளியை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுங்கள்.
கணபதி சில்க்ஸ் உரிமையாளர் பாலசுப்பிரமணியன் கூறியதாவது: டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம், செயற்கை நுண்ணறிவு என உலகம் நவீன வளர்ச்சியை நோக்கிப் பயணித்து வரும் நிலையில், ஜவுளித்துறையிலும் புதுமையான வடிவமைப்புகளும், நவீன தயாரிப்பும் வாடிக்கையாளர்களைக் கவர்ந்து வருகின்றன. அந்த வகையில், பல்வேறு ரகங்களில் தயாரிக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் பிரிண்டட், இன்ஸ்டா சேலைகள், பத்மசகி, லெனின் சேலைகள், பேன்சி பட்டு, வாரணாசி பியூர் பட்டு சேலைகள் தேனி கணபதி சில்க்ஸில் கிடைக்கின்றன.
பெண்களைக் கவரும் அழகிய சேலைகள் மட்டுமின்றி, குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் தேவையான தரமான ஜவுளிகளையும் ஒரே இடத்தில் தேர்வு செய்யலாம். தீபாவளியை மகிழ்ச்சிகரமாகக் கொண்டாடும் வகையில் கணபதி சில்க்ஸ் சிறப்புப் பரிசுத் திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது.
தீபாவளிக்காக ஜவுளிகள் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களில் தினமும் ஒருவர் குலுக்கல் முறையில் தேர்வு செய்து ரூ.20,000 மதிப்புள்ள பிரிட்ஜ் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் ரூ.3000-க்கு மேல் ஜவுளி வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தினமும் சிறப்புப் பரிசுக்கான வவுச்சர்களும் வழங்கப்படுகின்றன. புத்தாடைகளை வாங்குவதுடன், பரிசுகளையும் வெல்லும் வாய்ப்பை வாடிக்கையாளர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றார்.