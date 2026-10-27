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சிறுமிக்கு ஆபாச வீடியோ 5 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்கு ஆபாச வீடியோ 5 ஆண்டுகள் சிறை

UPDATED : அக் 27, 2026 12:48 AM

ADDED : அக் 27, 2026 12:48 AM

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UPDATED : அக் 27, 2026 12:48 AM ADDED : அக் 27, 2026 12:48 AM

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தேனி: தேனியை சேர்ந்தவர் சித்திரை முத்து 29. இவர் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் 12ம் வகுப்பு படிக்கும் 17 வயது சிறுமிக்கு அறிமுகமானார்.

அதில் ஆபாச வீடியோ மற்றும் புகைப்படங்களை அனுப்பி சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தார். பெற்றோர் புகாரில் தேனி அனைத்து மகளிர் போலீசார் சித்திரை முத்துவை 2022 ல் கைது செய்தனர். இவ்வழக்கில் சித்திரை முத்துவுக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நேற்று நீதிபதி எழில் தீர்ப்பளித்தார்.

சிறுமிக்கு அரசு சார்பில் ரூ.3 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும் உத்தரவிட்டார்.

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