/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/சிறுமி பலாத்காரம் தொழிலாளி ஆயுள்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:46 PM
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தேனி: போடி அருகே ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த 15 வயது சிறுமி வீட்டில் தனியாக இருந்தார்.
2024 ல் சிறுமியை வீட்டில் வைத்து கண்டமனுாரை சேர்ந்தவர் செல்வம் 55, பலமுறை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார். இதில் சிறுமி கர்ப்பமானார். சிறுமி பெற்றோர் புகாரில் போடி அனைத்து மகளிர் போலீசார் செல்வத்தை கைது செய்தனர். இவ்வழக்கு தேனி மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி எழில், செல்வத்திற்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தார். மேலும் ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தார். சிறுமிக்கு அரசு சார்பில் ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும் உத்தரவிட்டார். அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் ரக்ஷி தா வாதிட்டார்.