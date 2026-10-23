/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/கூடைப்பந்து போட்டியில் மாணவிகள் அசத்தல்
UPDATED : அக் 23, 2026 04:52 AM
ADDED : அக் 22, 2026 07:56 PM
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தேனி: பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் மாவட்ட அளவிலான குடியரசு தின விளையாட்டு போட்டிகள் நடந்து வருகிறது. போட்டிகள் 14,17,19வயதிற்குட்பட்ட பிரிவுகளில் மாணவர்கள், மாணவிகளுக்கு தனித்தனியாக நடந்து வருகிறது.
தேனி நாடார் சரஸ்வதி ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாணவிகளுக்கான கூடைப்பந்து போட்டி நடந்தது. 14 வயது பிரிவில் நாகலாபுரம் பி.வி.எம்., மெட்ரிக் பள்ளி, கம்பம் ஸ்ரீ சக்தி விநாயகர் மெட்ரிக்பள்ளி, 17 வயது பிரிவில் கம்பம் ஸ்ரீசக்தி விநாயகர் மெட்ரிக் பள்ளி, போடி இசட்.கே.எம்., பள்ளி, 19 வயது பிரிவில் பெரியகுளம் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, நாகலாபுரம் பி.வி.எம்., பள்ளி அணிகள் முதல் இரு இடங்களை வென்றன.
விளையாட்டு போட்டி.