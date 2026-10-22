அகில இந்திய வாலிபால் போட்டி தமிழக அணிக்கு மாணவிகள் தேர்வு
அகில இந்திய வாலிபால் போட்டி தமிழக அணிக்கு மாணவிகள் தேர்வு
UPDATED : அக் 14, 2026 04:51 PM
ADDED : அக் 14, 2026 04:46 PM
கம்பம்: அகில இந்திய வாலிபால் போட்டிகளில் 17 வயதுக்குட்பட்ட மாணவிகள் பங்கேற்கும் போட்டியில் விளையாட தகுதியுள்ள மாணவிகளை தேர்வு செய்யும் போட்டிகள் கம்பத்தில் நடந்தது.
அகில இந்திய அளவில் மாநிலங்களுக்கிடையே மேல்நிலை பள்ளிமாணவிகள் பங்கேற்கும் வாலிபால் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டிகளில் தமிழகம் சார்பில் விளையாட 12 மாணவிகள் கொண்ட அணியை தேர்வு செய்ய கம்பம் அல் அஜ்ஹர் மெட்ரிக் பள்ளி வளாகத்தில் போட்டி நடந்தது.
தேர்வு போட்டியில் 38 மாவட்டங்களில் இருந்து 56 மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர். தேனி மாவட்ட விளையாட்டு ஆய்வாளர் குபேந்திரன் தலைமையில் 17 உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் இத்தேர்வை நடத்தினர். பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த 12 மாணவிகள் தமிழக அணிக்காக விளையாட தேர்வு செய்யப்பட்டனர். - தேர்வு பட்டியல் பள்ளி கல்வி துறைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.