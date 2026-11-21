நவ., 23 முதல் ஆடுகளுக்குஆட்கொல்லி தடுப்பூசி முகாம்
நவ., 23 முதல் ஆடுகளுக்குஆட்கொல்லி தடுப்பூசி முகாம்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:36 PM
தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் 52 ஆயிரம் செம்மறி ஆடுகள், 56 ஆயிரம் வெள்ளாடுகள் என மொத்தம் 1.08 லட்சம் ஆடுகள் வளர்க்கப்பட்டுவருகின்றனர்.
ஆடுகளை ஆட்கொல்லி நோய் எனும் வைரஸ் நோய் தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாக்க இலவசமாக ஆட்கொல்லி தடுப்பூசி செலுத்தும் முகாம் நவ., 23 முதல் டிச., 24 வரை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. தடுப்பூசி செலுத்த கால்நடைபராமரிப்புத்துறையினர் வரும் போது பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்கிட வேண்டும் என கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த நோயின் அறிகுறிகளாக காய்ச்சல், கழிச்சல், மூக்கிலிருநது சளி வடிந்து உறைதல், நாக்கில் அதிக உமிழ்நீர் சுரப்பு, தீவனம் உட்கொள்ள முடியாத நிலை காணப்படும். இதனால் ஆடுகள் உயிரிழக்கும் அபாயம் உள்ளது என கால்நடை பராமரிப்புத்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்.