தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/300 குழந்தைகளுக்கு தினமும் தங்க மோதிரம்

300 குழந்தைகளுக்கு தினமும் தங்க மோதிரம்

300 குழந்தைகளுக்கு தினமும் தங்க மோதிரம்

UPDATED : அக் 09, 2026 04:09 PM

ADDED : அக் 09, 2026 04:06 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 09, 2026 04:09 PM ADDED : அக் 09, 2026 04:06 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

தேனி: தாய் மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தின் கீழ் தேனி மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு அரசு சார்பில் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படுகிறது.

மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் வதரராஜன் கூறுகையில், ‘மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் நாள் ஒன்றுக்கு 50 முதல் 100 குழந்தைகளுக்கும், மாவட்டம் முழுவதும் சராசரியாக 200 குழந்தைகளுக்கு மோதிரங்கள் வழங்கப்படுகிறது. ஜூன் 22க்கு பிறகு திட்டம் துவங்கும் தேதி வரை பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தாமதம் இன்றி மோதிரங்கள் வழங்கும் பணி நடக்கிறது. தினசரி மோதிரங்கள் வழங்கும் எண்ணிக்கையை 300 ஆக உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது,’ என்றார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us