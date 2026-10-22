/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/300 குழந்தைகளுக்கு தினமும் தங்க மோதிரம்
UPDATED : அக் 09, 2026 04:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:06 PM
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தேனி: தாய் மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தின் கீழ் தேனி மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு அரசு சார்பில் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படுகிறது.
மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் வதரராஜன் கூறுகையில், ‘மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் நாள் ஒன்றுக்கு 50 முதல் 100 குழந்தைகளுக்கும், மாவட்டம் முழுவதும் சராசரியாக 200 குழந்தைகளுக்கு மோதிரங்கள் வழங்கப்படுகிறது. ஜூன் 22க்கு பிறகு திட்டம் துவங்கும் தேதி வரை பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தாமதம் இன்றி மோதிரங்கள் வழங்கும் பணி நடக்கிறது. தினசரி மோதிரங்கள் வழங்கும் எண்ணிக்கையை 300 ஆக உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது,’ என்றார்.