மேகமலை விவகாரத்தை அரசு தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறது: குறைதீர் கூட்டத்தில் கலெக்டர் தகவல்
மேகமலை விவகாரத்தை அரசு தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறது: குறைதீர் கூட்டத்தில் கலெக்டர் தகவல்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:22 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:22 PM
தேனி: மேகமலை விவகாரத்தை தமிழக அரசு தொடர்ந்து கண்காணித்துவருகிறது என விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டத்தில் கலெக்டர் தெரிவித்தார்.
தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமையில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது. டி.ஆர்.ஓ., ரம்யாதேவி முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட வன அலுவலர் கிரண், வேளாண் இணை இயக்குநர் வளர்மதி, கூட்டுறவு இணைப்பதிவாளர் நர்மதா, தோட்டக்கலை துணை இயக்குநர் நிர்மலா பங்கேற்றனர். கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பேசியதாவது:
பாண்டியன், பெரியகுளம், பிரபாகன் தேனி: மாவட்டத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்துள்ளது. வறட்சி நிலையை அரசிற்கு தெரிவிக்க வேண்டும். ஈரநில ஆணையத்தின் நிலை என்ன. ஏனெனில் குளம் கண்மாய், ஆறு என அனைத்து நீர் நிலைகளும் ஈர நிலங்களாகும். ஈர நிலத்தன்மை பற்றி ஆணையம் அறிக்கை கேட்டிருப்பது விவசாயிகளை அச்சத்திற்கு உள்ளாக்கி உள்ளது. பயிர் கடன்கள் அனைத்தையும் ரத்து செய்ய வேண்டும்.
பாலசந்தர், அல்லிநகரம்: அல்லிநகரம் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் பயிர் கடன் வாங்கிய விவசாயிகளுக்கு கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தனர். ஆனால், தற்போது கடன் தள்ளுபடியில் பயனடைய சிட்டா வழங்க வேண்டும் என்கின்றனர். அல்லிநகரம் விவசாய நிலங்களுக்கு சிட்டா பெறுவதில் பல்வேறு சிரமங்கள் நிலவுகின்றன.
சுந்தர், லட்சுமிபுரம்: நிலங்களை குத்தகை எடுத்து விவசாயம் செய்பவர்களுக்கும் பயிர் கடன் வழங்க வேண்டும். 2,3 ஆண்டுகளுக்கு முன் பயிர் கடன் வாங்கி திருப்பி செலுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளவர்களுக்கும் கடன் தள்ளுபடி வழங்க வேண்டும். இ சேவை மையங்களில் விவசாய அடையாள அட்டை பதிவு செய்ய ரூ.200 வசூலிக்கின்றனர். குறைந்தளவு கட்டணம் வசூலிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
சாக்கலுாத்து ரோடு ஆய்வு செய்யப்படும்
ரவி நாராயணன், பெரியகுளம்: கும்பக்கரை– அடுக்கம் ரோட்டோரத்தில் உள்ள புதர்களில் வன விலங்குகள் அதிகம் உள்ளன. இவற்றை அகற்ற வேண்டும். விவசாயிகள் வழங்கும் மனுக்களுக்கு அரசு துறையினர் உரிய பதில் அளிக்க வேண்டும். தேவதானப்பட்டி வன சரகத்தை தேனி மாவட்ட வனத்துறையுடன் இணைக்க வேண்டும்.
முருகானந்தம், தேவாரம்: 3.8 கி.மீ., துாரத்திற்கு கிடப்பில் போடப்பட்டள்ள சாக்கலுாத்து மெட்டு ரோடு அமைக்க வேண்டும்.கலெக்டர்: நேரில் வருகிறேன். ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். முருகன், தேவாரம்: 18 ம் கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்க வேண்டும்
கலெக்டர்: இந்தாண்டு நீர் இருப்பை கருத்தில் கொண்டு பொதுப்பணித்துறையுடன் ஆலோசித்துள்ளோம். எப்போது தண்ணீர் திறக்கலாம் என ஆலோசித்து, தண்ணீர் திறப்பு தொடர்பாக அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்ப உள்ளோம்.
ரூ.48 கோடியில் ரோடுவெற்றிவேல், அகமலை: அகமலைக்கு ரோடு வசதி ஏற்படுத்தி தரவ வேண்டும். கலெக்டர்: அகமலைக்கு நெடுஞ்சாலைத்துறை மூலம் ரூ.48 கோடியில் ரோடு அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேகமலை தொடர்பான விஷயங்களை தமிழக அரசு தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது. கடந்த மே யில் துணை ராணுவத்தை அனுப்பி வெளியேற்ற கூறிய உச்சநீதிமன்றம் தற்போது கண்காணிப்பு குழு அமைத்துள்ளது. வன உரிமையை பொருத்தவரை மாவட்ட குழு தான் முடிவு செய்யும். கண்காணிப்பு குழு சரியாக உள்ளதாக என சரிபார்க்கும் என்றார்.