மேகமலை ஆக்கிரமிப்பு விவகாரம்அரசு ஊழியர்கள் விளக்கம்
மேகமலை ஆக்கிரமிப்பு விவகாரம்அரசு ஊழியர்கள் விளக்கம்
UPDATED : அக் 09, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:24 PM
தேனி: மேகமலை ஆக்கிரமிப்பு விவகாரத்தில் அரசு ஊழியர்கள் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்த சுமார் 25 பேர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அதிகாரிகளிடம் நேரடி விளக்கம் அளித்தனர்.
தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி தாலுகா, வருஷநாடு, மேகமலை பகுதிகளில் வன ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அரசு ஊழியர்கள், ராணுவத்தினர் என 118 பேரிடம் ஆக்கிரமிப்பு நிலங்கள் உள்ளதாக வனத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தன. இந்நிலையில் அரசு பணியில் உள்ள 118 பேருக்கு விளக்கம் கேட்டு மாவட்ட நிர்வாகம் நோட்டீஸ் அனுப்பட்டிருந்தது. ஒரு சிலர் தங்கள் வசமுள்ள நிலத்தை ஒப்படைப்பதாக எழுத்துப்பூர்வமாக கலெக்டர், புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்திருந்தனர். விளக்கம் அளிக்காதவர்கள் நேரில் வருகை தந்து விளக்கம் அளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அரசு ஊழியர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது.நேற்று முன்தினம் மாலை கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் ராமகிருஷ்ணனிடம் எழுத்துப்பூர்வமாக அரசு ஊழியர்கள் விளக்கம் அளித்தனர். அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘ சிலர் தங்களிடம் ஆக்கிரமிப்பு நிலங்கள் இல்லை என்றும், அவ்வாறு இருந்தால் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்றும் சிலர் தங்களுக்கும் ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லை என விளக்கம் எழுதி வழங்கி உள்ளதாக,’ தெரிவித்தனர்.