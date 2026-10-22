/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/அரசு ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 08, 2026 07:32 PM
ADDED : அக் 08, 2026 07:29 PM
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தேனி: தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில்,‘ பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும், காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் உள்ளிட்ட 15 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் முகமது ஆசிக் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட துணைத்தலைவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, தணிக்கையாளர் பிரசாத்குமார், ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட நிர்வாகி பாலகிருஷ்ணன், அம்பேத்கர் அரசு ஆசிரியர் சங்க தென்மண்டல அமைப்பு செயலாளர் ராகவன், சமூக நலத்துறை பணியாளர் சங்க நிர்வாகி கண்மணி உள்ளிட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.