/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/அரசு ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 28, 2026 11:42 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:17 PM
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தேனி: கலெக்டர் அலுவலக முன் அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும், சத்துணவு ஊழியர்களுக்கு முறையான காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும்.
தொகுப்பூதியத்தில் பணிபுரியும் எம்.ஆர்.பி., செவிலியர்கை கால முறை ஊதியத்தில் நியமிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 45 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் தாஜூதீன் தலைமை வகித்தார். துணைத்தலைவர் ரவிக்குமார் முன்னிலை வகித்தார். மாநில செயலாளர் ஜெஸி, மாவட்ட பொருளாளர் நாகராஜன், சி.ஐ.டி.யூ., மாவட்ட செயலாளர் சண்முகம், ஓய்வூதியர் சங்க மாநில துணைத்தலைவர் ராமமூர்த்தி உள்ளிட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.