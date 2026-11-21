/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/அரசு ஊழியர் ச ங்கம் பிரசாரம்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:35 PM
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ஆண்டிபட்டி: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் ஆண்டிபட்டி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு ‘அரசு துறைகளில் காலியாக உள்ள காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புதல், அரசு துறைகளில் நடைமுறையில் உள்ள தொகுப்பூதியம், மதிப்பூதியம், சிறப்பு கால முறை ஊதியம், அவுட் சோர்சிங், ஒப்பந்த நியமனங்களை முற்றிலுமாக தவிர்த்தல் உட்பட 21 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பிரசாரம் நடந்தது.
மாவட்டத் தலைவர் தாஜுதீன் தலைமை வகித்தார். போராட்டத்தை விளக்கி மாநில செயலாளர் நீதிராஜா, மாவட்ட பொருளாளர் நாகராஜன் ஆகியோர் பேசினர்.