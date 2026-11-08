வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்களை பராமரிக்க மாதம் ரூ.ஆயிரம் வழங்க அரசு உத்தரவு
வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்களை பராமரிக்க மாதம் ரூ.ஆயிரம் வழங்க அரசு உத்தரவு
UPDATED : நவ 07, 2026 04:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:16 PM
கம்பம்: வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்களை சுத்தமாக பராமரிக்க சம்பளத்துடன் சேர்த்து மாதம் ரூ.ஆயிரம் வழங்க தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது.
தமிழகத்தில் 12 ஆயிரத்து 646 வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்கள் உள்ளன. ஜாதி, இருப்பிடம், வாரிசு, சிட்டா, பட்டா உள்ளிட்ட பல்வேறு சான்றிதழ்கள் பெற பொதுமக்கள் தினமும் இங்கு வந்து செல்கின்றனர்.
எனவே வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்களை சுத்தமாக பராமரிக்கவும், மாற்றுத் திறனாளிகள் வந்து செல்ல சாய்வு தளம் அமைக்கவும் அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதற்கென வி.ஏ.ஓ.,க்களின் சம்பளத்தில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் சேர்த்து வழங்க நேற்று முன்தினம் (நவ.6) தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்தது.
இதற்காக ஆண்டிற்கு ரூ.15 கோடியே 17 லட்சம் செலவாகும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. 2025 செப். முதல் கடந்த மார்ச் வரை, 7 மாதங்களுக்காக ரூ.8 கோடியே 85 லட்சம் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தொகையை பயன்படுத்தி பொதுமக்கள் அமர்விடம், கழிப்பறை ஆகியவற்றை பராமரிக்க பினாயில், பிளீச்சிங் பவுடர் உள்ளிட்டவற்றை வாங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.