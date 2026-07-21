கல்லாமை மாங்காய்க்கு அரசு மானியம் அறிவிப்பு

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 07:04 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM
தேனி:மாவட்டத்தில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள கல்லாமை மாங்காய்களை மாம்பழ கூல் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைக்கு வழங்கினால் அரசு சார்பில் டன்னிற்கு ரூ.3,864 வழங்கப்பட உள்ளதாக கலெக்டர் வைத்திநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் தெரிவித்துள்ளதாவது: மாவட்டத்தில் 4,650 ஏக்கர் பரப்பில் கல்லாமை மாங்காய் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து சுமார் 15 ஆயிரம் டன் அறுவடை செய்யப்படும். இது தோத்தாபுரி ரகம் என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ரகத்திற்கு விலை குறைந்துள்ளதால் அரசு சார்பில் இந்த மா ரகத்திற்கு ஒரு டன்னிற்கு ரூ.3,864 வழங்கப்பட உள்ளது.இந்த மானியம் மாம்பழ கூல் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைக்கு ஜூலை 15க்கு பிறகு வழங்கிய விவசாயிகள், குத்தகைதாரர்கள் மட்டும் வழங்கப்படும்.
ஒரு விவசாயி அதிகபட்சம 14 டன் வரை மானியம் பெறலாம். விவசாயிகள் சிட்டா, அடங்கல், வங்கி கணக்கு புத்தக நகல் ஆகியவற்றை சுக்குவாடன்பட்டியில் உள்ள தேனி விற்பனைகுழு அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். குத்தைகைதாரர்கள் நில உரிமையாளர்களிடம் பெற்றப்பட்ட ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வங்கி கணக்குகளுக்கு மானியத்தொகை வழங்கப்படும். மேலும் விபரங்களுக்கு 99766 30746 என்ற அலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.