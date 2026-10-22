கல்வி உதவித்தொகை வழங்கல்

UPDATED : அக் 16, 2026 04:50 PM
ADDED : அக் 16, 2026 04:46 PM
கூடலுார்: கூடலுார் என்.எஸ்.கே.பி.
மேல்நிலைப் பள்ளியில் 1981ம் ஆண்டு படித்த மாணவர்கள் ஒருங்கிணைந்து அப்போதைய பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் துளசிராமன் நினைவாக அகல் அறக்கட்டளையை துவக்கினர். ஏழை மாணவ மாணவிகள் தேர்வு செய்து கல்வி உதவித் தொகை வழங்கும் விழா பள்ளி தாளாளர் ராம்பா தலைமையில் நடந்தது. தலைவர் பொன்குமரன் பொருளாளர் சிவாபகவத் முன்னிலை வகித்தனர். தலைமை ஆசிரியர் வெங்கட்குமார் வரவேற்றார். அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்தாம் வகுப்பு, 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடிக்கும் மாணவர்களுக்கு உதவிதொகை வழங்க அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும் பல பள்ளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அங்குள்ள ஏழை மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கையை துவக்க உள்ளோம் என அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர். பள்ளி ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.