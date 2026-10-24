சபரிமலை சீசனுக்காக எல்லையில் பசுமை சோதனை சாவடிகள்: தேனி, இடுக்கி கலெக்டர்கள் கூட்டத்தில் முடிவு
சபரிமலை சீசனுக்காக எல்லையில் பசுமை சோதனை சாவடிகள்: தேனி, இடுக்கி கலெக்டர்கள் கூட்டத்தில் முடிவு
ADDED : அக் 23, 2026 08:49 PM
கூடலுார்: சபரிமலை சீசன் துவங்கி, முடியும் வரை மாநில எல்லைகளில் பசுமை சோதனை சாவடிகள் அமைத்து சோதனையில் ஈடுபட, தேக்கடியில் நடந்த தேனி, இடுக்கி கலெக்டர்கள் தலைமையிலான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது.
கேரளாவில் உள்ள சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் மண்டல, மகர விளக்கு பூஜைக்காக தமிழகம், ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் தேனி மாவட்டம் வழியாக செல்வர். மண்டல பூஜைக்காக நவ. 16ல் நடை திறக்கப்படுகிறது. தரிசனத்திற்கு செல்லும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் செய்வதற்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் நேற்று தேக்கடி பெரியாறு புலிகள் காப்பக மூங்கில் காடு அரங்கத்தில் தேனி கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி, இடுக்கி கலெக்டர் தினேசன் செருவாட் தலைமையில் நடந்தது.
கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள்:
குமுளி பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்களின் கால அட்டவணை வைப்பது, போக்குவரத்து இடையூறு இல்லாமல் வாகனங்களை நிறுத்த நடவடிக்கை எடுப்பது, ஐயப்ப பக்தர்களின் வாகனங்களில் நம்பர் பிளேட் மறைக்காத வகையில் மாலை, சுவாமி படங்கள் வைப்பது, வாகனங்களில் கூடுதல் பக்தர்களை ஏற்றிச் செல்வதை தடை செய்வது, வாகனங்களுக்கு பெர்மிட் பரிவாகன் செயலி மூலம் பெற்றுக் கொள்வது, டிரைவர்கள் நீண்ட நேரம் வாகனத்தை ஓட்டாமல் ஓய்வெடுத்துச் செல்ல ஆலோசனை வழங்குவது உள்ளிட்ட முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.
மேலும் தரிசனத்திற்கு வரும் அனைத்து பக்தர்களும் முன் பதிவு செய்வது கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. கேரளா வாளாடியில் நேரடி முன்பதிவு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பாலிதீன், பிளாஸ்டிக் தவிர்ப்பு போன்றவறுக்காக மாவட்ட , மாநில எல்லைகளில் பசுமை சோதனை சாவடிகள் அமைத்து பக்தர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. குமுளி மலைப்பாதை ஒரு வழிப்பாதையாக மாற்றுவது குறித்து அடுத்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இடுக்கி எஸ்.பி., நசீம், கூடுதல் எஸ்.பி.,மகேஷ், உத்தமபாளையம் ஆர்.டி.ஓ. சையது முகைதீன் இப்ராஹிம், டி.எஸ்.பி. சந்திரசேகரன், கூடலுார் நகராட்சி கமிஷனர் தமீகா சுல்தானா, தாசில்தார் பாலசண்முகம் உள்ளிட்ட இரு மாநில அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.