/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மலைவாழ் மக்களுடன் பசுமை தீபாவளி
ADDED : நவ 07, 2026 07:00 PM
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கடமலைக்குண்டு: வருஷநாடு அருகே உப்புத்துறையில் மலைவாழ் குடும்பங்களுடன் அரசு அலுவலர்கள் பசுமை தீபாவளி கொண்டாடினர்.
இப்பகுதியில் 24 மலைவாழ் குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். தேனி மாவட்ட நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசாரின் வழிகாட்டுதல் படி மலைப்பகுதியில் வி.ஏ.ஓ.,க்கள் முரளி, ரகுபதி மற்றும் எம்.சுப்புலாபுரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருந்தாளுநர் ரஞ்சித் குமார் ஆகியோர் மலைவாழ் மக்களுடன் இணைந்து பசுமை தீபாவளி கொண்டாடினர். வனப்பகுதியில் பாலிதீன், பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு, தீபாவளி வெடி வெடித்தலை தவிர்ப்பது குறித்தும் மலைவாழ் மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.