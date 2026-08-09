பள்ளிகளுக்கு பசுமைப் படை நிதி இரு ஆண்டுகளாக வழங்காமல் முடக்கம்: ஆசிரியர்கள் சொந்த செலவில் மரக்கன்று நட்டு பராமரிப்பால் அவதி
பள்ளிகளுக்கு பசுமைப் படை நிதி இரு ஆண்டுகளாக வழங்காமல் முடக்கம்: ஆசிரியர்கள் சொந்த செலவில் மரக்கன்று நட்டு பராமரிப்பால் அவதி
ADDED : ஆக 09, 2026 12:39 AM
மாணவர்கள் சமூக நலனில் அக்கறை செலுத்தும் வகையில் அரசு, உதவி பெறும் பள்ளிகளில் என்.எஸ்.எஸ்., என்.சி.சி., பசுமைப்படை உள்ளிட்ட அமைப்புகள் செயல்படுகின்றன. இதில் மாநில சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றத்துறையின் கீழ் பசுமைப்படை அமைப்பு செயல்படுகிறது. இந்த அமைப்பில் பள்ளியில் 6ம் வகுப்பிற்கு மேல் படிக்கும் மாணவர்கள் சேர்க்கப்படுகின்றனர்.இந்த அமைப்பை சேர்ந்த மாணவர்கள் மூலம் பள்ளி வளாகங்களில் பசுமையை பாதுகாத்தல், மரக்கன்றுகள் நடவு செய்து பராமரித்தல் உள்ளிட்ட சூழல் பாதுகாப்பு பணிகளை செய்து வருகின்றனர். இது தவிர ஒவ்வொரு ஆண்டும் பள்ளியில் செயல்படும் பசுமை படைக்கு மரக்கன்றுகள் நடவு செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இது தவிர வனத்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை சார்பில் மரக்கன்றுகள் வழங்கி பராமரிக்க கூறுகின்றனர்.
நிதி ஒதுக்காமல் இலக்கு நிர்ணயம் பசுமைப்படை ஆசிரியர்கள் கூறியதாவது: ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் 250 பள்ளிகளில் பசுமைப்படை அமைப்பு செயல்படுகிறது.
பணிகள் மேற்கொள்ள ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் குறிப்பிட்ட தொகை வழங்கப்படும்.
அந்த தொகை மூலம் மரக்கன்றுகள் பராமரிப்பு, மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யும் நாளில் மாணவர்களுக்கு சிற்றுண்டி வழங்குதல் உள்ளிட்டவை மேற்கொள்ளப்படும்.
ஆனால், கடந்த இரு ஆண்டுகளாக பள்ளி பசுமைப்படை அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. சில குறிப்பிட்ட பள்ளிகளை மட்டும் தேர்வு செய்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்கின்றனர். நிதி ஒதுக்கீடு செய்யும் பள்ளிகளுக்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கின்றனர்.
ஆனால் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாத பள்ளிகளுக்கும் மாவட்ட அளவில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அதிகாரிகள் கூறுகிறார்கள் என்பதற்காக பசுமைபடை ஆசிரியர்கள் சொந்த செலவில் மரக்கன்றுகள் நடவுப்பணி, பராமரிப்பு பணி, இதில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கு சிற்றுண்டி உள்ளிட்டவை ஏற்பாடு செய்கிறோம். இரு ஆண்டுகளாக நிறுத்திய நிதியை மீண்டும் வழங்க வேண்டும். பசுமைபடை அமைப்பை ஊக்குவித்து செயல்பாடுகளை அதிகரிக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.