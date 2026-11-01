ரூ.200க்கு மளிகை தொகுப்பு வழங்கும்விழா

UPDATED : அக் 31, 2026 04:56 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:54 PM
பெரியகுளம்: பெரியகுளம் கூட்டுறவு பண்டகசாலையில் ரூ.200க்கு 10 வகையான மளிகை பொருட்கள் விற்பனை துவங்கியது.
அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த, தமிழக அரசு கூட்டுறவு துறை சார்பில் ரூ.200 க்கு 10 வகையான மளிகை பொருட்கள் அடங்கிய சிறப்பு தொகுப்பு விற்பனை செய்யும் திட்டம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதற்கான துவக்க விழா பெரியகுளம் கூட்டுறவு பண்டகசாலையில் நடந்தது. கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமை வகித்தார். சபரி ஐங்கரன் எம்.எல்.ஏ., விற்பனையை துவங்கி வைத்தார். மளிகை பொருட்கள் தொகுப்பில் கடலைப்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, புளி தலா 250 கிராம், வெள்ளைப்பூண்டு 150 கிராம், மிளகாய் வத்தல், மல்லி, உடைத்த உளுந்தம்பருப்பு, கடுகு தலா 100 கிராம், சீரகம், சோம்பு தலா 50 கிராம் உட்பட 10 வகையான பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது. சப் -கலெக்டர் தவலேந்து, கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் நர்மதா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.