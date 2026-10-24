தரமான கல்லுாரி கல்வி வழங்கும் ஹாஜி கருத்த ராவுத்தர் கல்லுாரி: கல்விக்கு ஒரு கலங்கரை விளக்கம்
தரமான கல்லுாரி கல்வி வழங்கும் ஹாஜி கருத்த ராவுத்தர் கல்லுாரி: கல்விக்கு ஒரு கலங்கரை விளக்கம்
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:28 AM
க ம்பம் பள்ளத்தாக்கில் பொருளாதாரத்திலும், சமூகத்திலும் மிகவும் பின்தங்கிய மக்களுக்கு எட்டாக்கனியாக இருந்த கல்லூரி கல்வியை வழங்குவதற்காக மறைந்த பெரியவர் ஹாஜி கருத்த ராவுத்தர் இக் கல்லூரியை துவக்கினார். தனது தொலைநோக்கு பார்வை, இரக்க சிந்தனையில் இக் கல்லூரியை உருவாக்கினார்.
இன்றைய தேனி மாவட்டம் மட்டுமல்லாது, அன்றைய ஒருங்கிணைந்த மதுரை, திண்டுக்கல் மாவட்ட புறநகர் பகுதிகளில் கல்லூரிகள் இல்லாத காலத்தில் இந்த கல்லூரி துவக்கப்பட்டது. பிற்காலத்தில் தனது காலத்திற்கு பின்பும் கல்லூரி ஆலமரம் போன்று வளர வேண்டும் என்ற உயர்ந்த எண்ணத்தில் தனக்கு சொந்தமான நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள், பணத்தை தானமாக வழங்கினார்.
இன்றைக்கு பல்கலை. மானிய குழுவின் கட்டுப்பாட்டில் தன்னாட்சி கல்லூரி தேசிய மதிப்பீடு மற்றும் தர நிர்ணய அமைப்பு (NAAC) இந்த கல்லூரிக்கு A டபுள் பிளஸ் (Third cycle) அந்தஸ்தை வழங்கியுள்ளது.
தற்போது இந்த கல்லூரியில் பி.ஏ., (பொருளாதாரம், வரலாறு, ஆங்கிலம்), பி.எஸ்சி., (வேதியியல், இயற்பியல், கணிதம், தாவரவியல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்), பி.காம் இளங்கலை பட்டப்படிப்புகளும், முதுகலையில் எம்.ஏ., வரலாறு, ஆங்கிலம், இயற்பியல், வேதியியல், வணிகவியல் படிப்புகளும், முனைவர் கல்வியில் (ஆங்கிலம், வரலாறு, இயற்பியல், வணிகவியல், தாவரவியல் ) பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
விளையாட்டு போட்டிகளில் தேசிய, மாநில அளவில் சாதனை படைக்கின்றனர்.
விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், கல்வியாளர்கள் பங்கேற்கும் தேசிய அளவிலான பல் துறை கருத்தரங்குகள் நடத்தப்படுகின்றன.
பரந்து விரிந்த விளையாட்டு மைதானங்கள், நவீன வசதிகளுடன் உள்விளையாட்டரங்குகள், நவீன கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், ஸ்கேட்டிங் மைதானம் என உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் உலக தரத்தில் உள்ளது. நிறுவனரின் வழி நின்று அவரது புதல்வர் எம். தர்வேஷ் முகைதீன் சீரிய நிர்வாகம் செய்து வருகிறார். கல்லூரி விபரங்களுக்கு: 04554 -– 265 225.