கொத்தவரங்காய் விலை அதிகரிப்பால் மகிழ்ச்சி

UPDATED : அக் 29, 2026 11:31 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:38 PM
போடி: போடி பகுதியில் கொத்தவரங்காய் விளைச்சலும்,விலையும் அதிகரித்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
ராசிங்காபுரம், திம்மிநாயக்கன்பட்டி, பொட்டிபுரம், நாகலாபுரம், விசுவாசபுரம், பத்திரகாளிபுரம் உள்ளிட்ட பகுதியில் கொத்தவரங்காய் சாகுபடி செய்துள்ளனர். கொத்தவரங்காய் நடவு செய்து 50 முதல் 60 நாட்களில் மகசூல் பெறலாம். ஜூன், ஜூலை, அக்., நவ.,சீசனாகும். கடந்த ஆண்டு போதிய விலை இன்றி கிலோ ரூ.15 முதல் ரூ. 20 வரை விலை கிடைத்தது.
இந்த ஆண்டு விளைச்சல், விலை அதிகரித்த நிலையில் துவக்கத்தில் விலை கிலோ ரூ. 20 முதல் ரூ.30 வரை இருந்தது. பத்து நாட்களுக்கு முன்பு கிலோ ரூ.10 முதல் ரூ.15 வரை விலை போனது. தற்போது கிலோ ரூ.30 முதல் ரூ.35 வரை விவசாயிகளிடம் வியாபாரிகள் வாங்குகின்றனர். சில்லறையில் கிலோ ரூ.50 வரை விற்பனை செய்கின்றனர். விலையும் அதிகரித்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்து உள்ளனர்.