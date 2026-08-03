பெரியாறு அணையில் தொடரும் கனமழை இரு நாட்களில் நீர் மட்டம் 5 அடி உயர்வு ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு
பெரியாறு அணையில் தொடரும் கனமழை இரு நாட்களில் நீர் மட்டம் 5 அடி உயர்வு ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு
ADDED : ஆக 02, 2026 11:16 PM
கூடலுார்: முல்லைப் பெரியாறு அணையில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் அணைக்கு நீர்வரத்து 6 ஆயிரம் கன அடியை தாண்டியது. இதனால் இரு நாட்களில் நீர் மட்டம் 5 அடி உயர்ந்து 117.45 அடியானது.
முல்லைப் பெரியாறு அணை நீர்ப் பிடிப்பில் மூன்று நாட்களாக கன மழை பெய்து வருகிறது. அதிகபட்சமாக ஆக.1ல் பெரியாறில் 117.4 மி.மீ., மழை பதிவானது.
நேற்றும் மழை தொடர்ந்தது. காலை 6:00 மணி நிலவரப்படி பெரியாறில் 37 மி.மீ., தேக்கடியில் 24.6 மி.மீ., மழை பதிவானது. அணைக்கு 2649 கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து நேற்று காலை வினாடிக்கு 6100 கன அடியாக அதிகரித்தது. நீர் இருப்பு 2033 மில்லியன் கன அடியாகும்.
கனமழை தொடர்ந்ததால் ஜூலை 31ல் 112.45 அடியாக இருந்த நீர்மட்டம் கடந்த இரு நாட்களில் 5 அடி உயர்ந்து நேற்று மாலை நிலவரப்படி 117.45 அடியானது (மொத்த உயரம் 152 அடி). கம்பம் பள்ளத்தாக்கு முதல் போக நெல் சாகுபடிக்காக தண்ணீர் திறக்க அரசு ஆணையை எதிர்பார்த்து விவசாயிகள் உள்ளனர்.
ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு நேற்று காலை தமிழகப்பகுதியில் இருந்து நிறைபுத்தரிசி பூஜைக்காக சபரிமலைக்கு சென்ற ஐயப்ப பக்தர்களின் வாகனங்கள் குமுளி, கம்பமெட்டு மலைப் பாதையில் தடை செய்யப்பட்டன.
தேவசம்போர்டு அறிவிப்புக்கு பின் மதியம் 12:00 மணிக்கு மேல் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டன.
மலைப்பாதையில் மண்சரிவு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதால் எச்சரிக்கையுடன் செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.