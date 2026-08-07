இடுக்கி அணை அருகே கனமழை: ரோட்டில் விழுந்த பாறைகள் -இரவில் விழுந்ததால் விபத்து தவிர்ப்பு
இடுக்கி அணை அருகே கனமழை: ரோட்டில் விழுந்த பாறைகள் -இரவில் விழுந்ததால் விபத்து தவிர்ப்பு
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:35 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:51 PM
கூடலுார்:இடுக்கி அணை அருகே செருதோனியில் கனமழையால் ரோட்டில் பாறைகள் உருண்டு விழுந்தது.
இடுக்கி மாவட்டத்தில் ஆக.1 வரை பலத்த மழைக்கான ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு 1:30 மணிக்கு கன மழையால் இடுக்கி அணை அருகே செருதோனியில் பாறைகள் ரோட்டில் உருண்டு விழுந்தன. அடிமாலியிலிருந்து குமுளி மாநில நெடுஞ்சாலையில் கீரித்தோடு -பகுத்தி பாலத்திற்கு இடையே பாறைகளுடன் மரங்களும் சரிந்து விழுந்தன. இரவில் வாகனப் போக்குவரத்து மிகக்குறைவாக இருந்ததால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. இடுக்கி தீயணைப்பு, மீட்பு படையினர் மரங்களை அகற்றினர். ராட்சதப் பாறைகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர். பல மணி நேரத்திற்கு பின் வெடிவைத்து பாறைகள் அகற்றப்பட்டன. இதனால் நேற்று பகல் முழுவதும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது. மழை குறையும் வரை இரவு நேரத்தில் பயணம் செய்வதை தவிர்க்க வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.