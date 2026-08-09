இடுக்கியில் மீண்டும் கனமழை ரோடுகளில் தேங்கிய நீர்
இடுக்கியில் மீண்டும் கனமழை ரோடுகளில் தேங்கிய நீர்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:33 AM
மூணாறு: கேரளாவின் இடுக்கி மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழையால் ரோடுகளில் மழைநீர் தேங்கி வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர்.
இடுக்கி மாவட்டத்திற்கு நேற்று வானிலை ஆய்வு மையம் 'ஆரஞ்ச் அலர்ட்' விடுத்தது. இதையடுத்து மூணாறு, அடிமாலி உட்பட பல பகுதிகளில் கன மழை பெய்தது. அடிமாலியில் கொட்டித்தீர்த்த மழையால் நகரில் பெடரல் வங்கி ஜங்ஷன், கல்லார்குட்டி ரோடு, லைப்ரரி ரோடு உட்பட பல இடங்களில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. குடியிருப்புகள், கடைகளை நீர் சூழ்ந்தது.
கொச்சி-தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கூம்பன்பாறை அருகே மண்சரிவு ஏற்பட்டது. ரோட்டில் மண், சகதியுடன் மழைநீர் பாய்ந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டனர். அப்பகுதியிலும், இருப்பு பாலம் பகுதியிலும் நிலச்சரிவு அபாயம் உள்ளதால் மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
மழையால் அடிமாலி-குமுளி ரோட்டில் கல்லார்குட்டி அருகே மண்சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
பலத்த காற்று காரணமாக கஜானாபாறை-ராஜகுமாரி ரோட்டில் மரம் சாய்ந்து போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. மின்கம்பங்களும் சேதமடைந்தன.