கன மழையால் கடமான்குளக் கரை உடைந்து விளைநிலங்கள் சேதம்: சீகனேரி குளம் கரையும் உடைந்தது
கன மழையால் கடமான்குளக் கரை உடைந்து விளைநிலங்கள் சேதம்: சீகனேரி குளம் கரையும் உடைந்தது
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 08:20 PM
கூடலுார்: கூடலுார் காஞ்சிமரத்துறை அருகே வெட்டுக்காடு கடமான்குளத்தின் கரை உடைந்து வெளியேறிய தண்ணீர் விளைநிலங்களை சேதப்படுத்தியது.
கூடலுார் காஞ்சிமரத்துறை அருகே வெட்டுக்காட்டில் கடமான்குளம் உள்ளது. 30 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது. 350 ஏக்கர் பாசனப்பரப்பு உள்ளது. கம்பம் ஒன்றிய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இக்குளம் சில ஆண்டுகளாக பராமரிக்கவில்லை. தண்ணீர் திறக்கும் ஷட்டர் சேதமடைந்துள்ளது. கனமழையில் ஆபத்தான கரைப்பகுதியில் மணல் மூடைகளை அடுக்கி தற்காலிகமாக சீரமைத்து வந்தனர். விவசாயிகள் கண்மாயை தூர்வாரி கரையை பலப்படுத்த பல ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தினர். இதுவரை சீரமைப்பு நடைபெறவில்லை.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு பெய்த கனமழையால் குளம் நிரம்பி கரைப்பகுதி உடைந்தது. திடீரென வெளியேறிய தண்ணீர் ஒட்டியுள்ள விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்தது. வாழை, தோட்டப்பயிர்கள் சேதம் அடைந்தன. தென்னந்தோப்பில் இருந்த மோட்டார், பம்ப்செட், குழாய் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. இதற்கு அருகில் உள்ள சீகனேரி குளம் ஆக்கிரமிப்பால் சுருங்கியுள்ளது. 2022ல் சீரமைக்க ரூ.21 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பெயரளவில் பணி நடந்து கிடப்பில் போடப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் இரவு சீகனேரி குளக்கரையும் உடைந்துள்ளது.
கே.சின்னமணி, விவசாயி:
மழை பெய்யும் போது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருந்து குளத்திற்கு நீர்வரத்து இருக்கும். கரையில் ஷட்டர் திறந்து விடப்பட்டு 350 ஏக்கர் வரை பாசனப் பரப்பும் இருந்தது. ஆனால் பல ஆண்டுகளாக ஷட்டர் சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளது. கரை சீரமைக்காததால் குளத்தில் முழுமையாக தண்ணீர் தேக்க முடிவதில்லை. கரை உடையும் அபாயம் உள்ளது என பலமுறை கம்பம் ஒன்றிய அதிகாரிகளுக்கு புகார் தெரிவித்துள்ளோம். எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் தற்போது கரை உடைந்து விளைநிலங்கள் பாதிப்படைந்துள்ளன என்றார்.