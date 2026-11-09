கனமழையால் அணைப் பிள்ளையார் அணையில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
கனமழையால் அணைப் பிள்ளையார் அணையில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
UPDATED : நவ 08, 2026 04:06 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:02 PM
போடி: கனமழையால் கொட்டகுடி ஆறு, அணைப்பிள்ளையார் அணையில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள், சுற்றுலா பயணிகள் குளித்து மகிழ்ச்சி அடைந்து வருகின்றனர்.
போடி, குரங்கணி, கொட்டகுடி பகுதி யில் இரண்டு நாட்களாக இரவு நேரங் களில் பெய்து வரும் தொடர் கன மழை யால் கொட்டகுடி ஆற்றில் நீர் பெருக் கெடுத்து வருகிறது. அணைப்பிள்ளை யார் அணையில் தடுப்பணையை தாண்டி நீர்வரத்து அதிகரித்து அருவியாய் கொட்டி வருகிறது. தீபாவளி விடுமுறை என்பதால் பொதுமக்கள் சுற்றுலா பயணிகள் நீர் அருவியில் குளித்துமகிழ்ந்து வருகின்றனர்.
கொட்டகுடி ஆறு, அணைப்பிள்ளை யார் அணையில் பெருக்கெடுத்து வரும் நீரை போடி பங்காருசாமி நாயக்கர் கண்மாய், சங்கரப்பன், மீனாட்சியம்மன், புதுக்குளம் கண்மாய் களுக்கு திருப்பி உள்ள தால் கண்மாய்கள் நிரம்பி வருகிறது. இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்து உள்ளனர்.