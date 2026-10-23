பருவமழை மின் பிரச்னைக்கு உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

UPDATED : அக் 22, 2026 04:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:55 PM
தேனி: மாவட்டத்தில் மின்துறை சார்பில் வடகிழக்கு பருமழை முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் தயார் நிலையில் உள்ளன.
இதுபற்றி தேனி மின் வாரிய மேற்பார்வை பொறியாளர் நடராஜன் கூறியதாவது: கடந்த 5 மாதங்களில் மாவட்டத்தில் 238 பழுதான மின்கம்பங்களும், 367 சாய்ந்த கம்பங்களும், 425 தாழ்வான கம்பங்களும் சீர்செய்யப்பட்டன. 618 மின்மாற்றிகள் பராமரிக்கப்பட்டன. பருவமழைகால தளவாட பொருட்கள் தயார் நிலையில் உள்ளது. மழை காலத்தில் மின்கம்பி, கம்பங்கள் பழுதானால் பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கலாம். அவற்றை சரிசெய்ய 300 பேர் கொண்ட 10 குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் புகார்களுக்கு தேனி கோட்டத்தில் 94458 53171, 94458 53154, தேனி நகர் – 94458 53155, வீரபாண்டி – 94458 53158, போடி– 94458 53166, பெரியகுளம் கோட்டத்தில் செயற்பொறியாளர் 94458 53177, ஆண்டிபட்டி 94458 53190 , சின்னமனுார் கோட்டத்தில் செயற்பொறியாளர் 94458 53204, உத்தமபாளையம் உதவி செயற்பொறியாளர் 94458 53209, கம்பம் உதவி செயற்பொறியாளர் 94458 53215, கூடலுார் உதவி மின் பொறியாளர் 94458 53219 ஆகிய உதவி எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றார்.