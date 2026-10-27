வனத்துறையை கண்டித்து மலைக் கிராம மக்கள் காத்திருப்பு போராட்டம்
வனத்துறையை கண்டித்து மலைக் கிராம மக்கள் காத்திருப்பு போராட்டம்
UPDATED : செப் 26, 2026 04:32 PM
ADDED : செப் 26, 2026 04:30 PM
கடமலைக்குண்டு:ஸ்ரீவி., மேகமலை புலிகள் காப்பகத்திற்குட்பட்ட 98 மலைக்கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்களை வெளியேற்றும் வனத்துறை நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடமலைக்குண்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் நேற்று முதல் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தை அப் பகுதி மக்கள் துவக்கி உள்ளனர்.
இப் போராட்டத்தில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளை சேர்ந்த பிரமுகர்கள் தன்னார்வ அமைப்பினர் மலைக்கிராம மக்களின் போராட்டம் குறித்து தொடர்ந்து பேசி வருகின்றனர். வரும் 29ல் இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரும்போது தங்களுக்கு சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கின்றனர். காத்திருக்கும் பொது மக்களுக்கு போராட்டக் குழு சார்பில் மூன்று வேளையும் உணவு தயாரித்து வழங்கப்படுகிறது.
போக்குவரத்தில் மாற்றம்:
போராட்டத்தின் போது போக்குவரத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கடமலைக்குண்டு கிராமத்திற்குள் வரும் வாகனங்கள் அனைத்தும் தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து மேலப்பட்டி வழியாக திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது. கடமலைக்குண்டு கிராமத்திற்குள் இருசக்கர வாகனங்கள் தவிர மற்ற வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை.
பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு:
100க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் ஒரே இடத்தில் கூடுவதால் அசம்பாவிதங்களை தடுக்க 500க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தேனி ஏ.டி.எஸ்.பி., மகேஷ் தலைமையில் டி.எஸ்.பி.க்கள் 6, இன்ஸ்பெக்டர்கள் 24, எஸ்.ஐ.,க்கள் 55, போலீசார் 244 மற்றும் சிறப்பு போலீசார் 180 என மொத்தம் 500க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பல்வேறு இடங்களில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.