/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/குதிரைகளுக்கு நோய் பாதிப்பு இல்லை
UPDATED : அக் 25, 2026 07:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 07:54 PM
அ நிறம் | அளவு
தேனி: கால்நடை துறை மண்டல இணை இயக்குனர் கிரிஜா கூறியதாவது: மாவட்டத்தில் சுமார் 70 க்கும் மேற்பட்ட குதிரைகள், குதிரை இனங்கள் உள்ளன.
குரங்கனி, தென்கரை பகுதிகளில் மூட்டை சுமக்கவும், சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கும் வளர்க்கப்படுகின்றன. வடகிழக்கு பருவமழையால் குதிரைகளுக்கு கிளாண்டரஸ் நோய் பாதிப்பு உள்ளதா என பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகிறது. இதற்கான குதிரைகளில் ரத்த மாதிரிகள் எடுத்து திருச்சியில் உள்ள ஆய்வகங்களுக்கு மாதந்தோறும் ஆய்வுக்கு அனுப்பபடுகிறது. இதுவரை தேனி மாவட்டத்தில் குதிரைகளுக்கு ‘கிளாண்டரஸ் நோய்’பாதிப்பு கண்டறியவில்லை என்றார்.