மனைவியை கம்பியால் தாக்கிய கணவர் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை
மனைவியை கம்பியால் தாக்கிய கணவர் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை
UPDATED : அக் 31, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:44 PM
மூணாறு:
கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டம் கம்பம்மெட்டு அருகே குழுத்தொழு பகுதியில் மனைவி ஸ்ரீஜாவை 37, கம்பியால் தாக்கிய கணவர் சந்தோஷ்குமார் 50, துப்பாக்கியால் தன்னை தானே சுட்டு கொண்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
இத்தம்பதியர் இடையே ஏற்பட்ட குடும்ப தகராறில் இரண்டு ஆண்டுகளாக பிரிந்து வாழ்கின்றனர். விவாகரத்து வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. நெருங்கண்டம் அருகே தூக்குபாலம் பகுதியில் குழந்தைகளுடன் வசிக்கும் ஸ்ரீஜா குழுத்தொழுவிலுள்ள தபால் அலுவலகத்தில் தற்காலிக ஊழியராக பணிபுரிகிறார்.
நேற்று முன்தினம் வழக்கம் போல் பணிக்கு வந்த ஸ்ரீஜாவை சந்தோஷ் குமார் தபால் அலுவலகத்தில் இருந்து வெளியே வலுகட்டாயமாக இழுத்து வந்து கம்பியால் பலமாக தாக்கினார். ஸ்ரீஜா கூச்சலிட்டதால் மக்கள் திரண்டனர். சந்தோஷ்குமார் மறைத்து வைத்திருந்த நாட்டு துப்பாக்கியை எடுத்து மிரட்டியவர் திடீரென தலையில் தன்னைத் தானே சுட்டுக் கொண்டார். பலத்த காயம் அடைந்த அவர் சம்பவ இடத்தில் இறந்தார். பலத்த காயம் அடைந்த ஸ்ரீஜாவை அருகில் இருந்தவர்கள் கட்டப்பனை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். தச்சு வேலை செய்து வந்த சந்தோஷ் குமாருக்கு நாட்டு துப்பாக்கி எவ்வாறு கிடைத்தது என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.