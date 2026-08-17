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﻿ மனைவியை அரிவாளால் வெட்டிய கணவர் கைது

﻿ மனைவியை அரிவாளால் வெட்டிய கணவர் கைது

ADDED : ஆக 13, 2026 01:38 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 01:38 AM

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உத்தமபாளையம்: உத்தமபாளையத்தில் கடையில் வேலை செய்த மனைவியை அரிவாளால் வெட்டிய கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

உத்தமபாளையம் பி.டி.ஆர்., காலனியில் வசிப்பவர் ஷாகுல் அமீது மகள் நிலோபர் நிஸா 29. சீலையம்பட்டி பள்ளிவாசல் தெரு சதாம் உசேன் 37, இருவரும் கணவன் மனைவி. கருத்து வேறுபாட்டால் நிலோபர்நிஸா கணவரை பிரிந்து தாய் வீட்டில் வசிக்கிறார். காலனியில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வேலை செய்கிறார்

நேற்று முன்தினம் காலை கடையில் வேலை செய்த நிலோபர் நிஸாவை, அவரது மாமனார் ராஜா உசேனும், மாமியார் கத்தீஜாவும் பிடித்து கொள்ள கணவர் சதாம் உசேன் அரிவாளால் கழுத்து, முதுகு, கைகளில் வெட்டியுள்ளார். கடையில் இருந்த அசேன் வெபை 58, தடுக்க முயன்றபோது அவரது கையிலும் வெட்டு விழுந்துள்ளது. அக்கம் பக்கத்தினர் வந்ததும் அவர்கள் சென்றனர். காயமடைந்த இருவரும் தேனி மருத்துவக்கல்லூரியில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். நிலோபர் நிஸா புகாரில் உத்தமபாளையும் போலீசார் கணவர் சதாம் உசேனை கைது செய்தனர். மாமானார் ராஜா உசேன், மாமியார் கத்தீஜா, உடன் வந்த மும்தாஜ், அம்சத் கான் ஆகிய 5 பேர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

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