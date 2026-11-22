UPDATED : நவ 21, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:52 PM
கம்பம்: ‘நான் வாகன சோதனை நடத்தவில்லை. வீ த லீடர்ஸ் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு தவறான தகவல் அளித்துள்ளனர் என எம்.எல்.ஏ., ஜெகநாத் மிஸ்ரா தெரிவித்தார். அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது :
கம்பத்தில் இரவில் மது அருந்தி விட்டு வாகன விபத்துக்களில் இளைஞகர்கள் இறக்கின்றனர். டாஸ்மாக்,எப்.எல். 2 மன மகிழ் மன்றம் முன்பாக விழிப்புணர்வு பிரசாரம் செய்தேன். அப்போது 6 இளைஞர்கள் மன மகிழ் மன்றத்தில் மது அருந்தி விட்டு வந்து டூ வீலர்களை எடுத்தனர். அவர்களை சோதனை செய்ய போலீசாரிடம் கூறினேன். நான் வாகன சோதனை நடத்தவில்லை. அண்ணாமலையிடம் தவறான தகவல் தரப்பட்டுள்ளது.
மனமகிழ் மன்றத்தில் பணம் வைத்து சூதாட்டம் நடக்கிறது. இச் சட்ட விரோத நடவடிக்கை தடுக்க கலெக்டர், எஸ்.பி.யிடம் கடிதம் கொடுத்துள்ளேன். கடந்த தி.மு.க. ஆட்சியில் பார்ட்டி பண்ட் கொடுத்து எப். எல்., 2 லைசென்ஸ் பெற்றுள்ளனர். அவற்றை வரைமுறைப்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளது. விரைவில் எஸ்.பி. எப்.எல். 2 லைசென்ஸ்தாரர்களை அழைத்து கூட்டம் போட உள்ளார். அப்போது சட்டப்படி நடக்க கூற உள்ளார். மீறுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பார். இதுவரை 20 டன் ரேஷன் அரிசியை பறிமுதல் செய்து கொடுத்துள்ளேன். என்றார்